В шведском городе Эребру неизвестный расстрелял центр образования для взрослых.

По меньшей мере пять человек погибли и более 10 ранены. Информации о тяжести полученных ранений пока нет.

По данным шведской газеты Expressen, подозреваемый покончил с собой, но он может быть среди раненых. На сайте полиции говорится, что «опасность еще не миновала».

Учебное заведение эвакуируют, на месте работают правоохранители и спецслужбы.

В полиции не захотели комментировать возможный мотив преступника.