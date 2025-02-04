Самолет AZAL разбился через семь минут после того, как его заметили в Актау

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) разбился через семь минут после того, как этот лайнер, хаотично меняющий траекторию полета, заметили в аэропорту в казахстанском Актау. Такие сведения приводятся в предварительном отчете о расследовании крушения, опубликованном Минтрансом Казахстана.

Согласно отчету, "ориентировочно в 11:21 [по местному времени в Актау] стали наблюдать самолет, хаотично меняющий траекторию полета (резкий набор/снижение [высоты]) <...>. В 11:25 воздушное судно пропадает из зоны видимости с территории аэропорта, после чего в 11:28 РП (руководитель полетов - прим. ТАСС) сообщил о крушении воздушного судна вблизи поселка Сайын, ближе к морю, ориентировочно на удалении трех миль от аэродрома".

Экипаж потерпевшего крушение в Актау самолета сообщал об ударе и взрыве

После столкновения с землей самолет распался на несколько частей. Пожарные и спасатели прибыли к месту происшествия через семь минут после катастрофы "и обнаружили заднюю (хвостовую) часть воздушного судна с гражданскими людьми, эвакуировавшими пассажиров", - отмечается в отчете.

Приблизительно в 300-350 метрах от задней части самолета горела передняя часть, указывается в документе.