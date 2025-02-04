Подозреваемый в убийстве пасынка в Черняховске рассказал, за что избил ребенка

Отчим, которого подозревают в убийстве 7-летнего пасынка в калининградском Черняховске, дал признательные показания. Он пояснил, что избил его за отказ заниматься, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СК РФ.

По данным агентства, тело ребенка было обнаружено в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве был задержан отчим мальчика.

В СК отметили, что следователями завершен допрос подозреваемого, с ним проведена проверка показаний на месте.

« М у ж ч и н а д а л п р и з н а т е л ь н ы е п о к а з а н и я , в х о д е д о п р о с а о н с о о б щ и л с л е д с т в и ю , ч т о и з б и л р е б е н к а и з - з а т о г о , ч т о т о т я к о б ы о т к а з ы в а л с я в ы п о л н я т ь ф и з и ч е с к и е у п р а ж н е н и я . В б л и ж а й ш е е в р е м я м у ж ч и н е б у д е т п р е д ъ я в л е н о о б в и н е н и е » , — п о я с н и л и в в е д о м с т в е .

Смерть ребенка, согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, включая судебно-медицинские и биологические, рассказали в СК.

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Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство). В состав следственной группы которой вошли опытнейшие следователи и следователи-криминалисты регионального управления Следственного комитета, уточнили в пресс-службе.