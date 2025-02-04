Подозреваемый в убийстве пасынка в Черняховске рассказал, за что избил ребенка
Отчим, которого подозревают в убийстве 7-летнего пасынка в калининградском Черняховске, дал признательные показания. Он пояснил, что избил его за отказ заниматься, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СК РФ.
По данным агентства, тело ребенка было обнаружено в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве был задержан отчим мальчика.
В СК отметили, что следователями завершен допрос подозреваемого, с ним проведена проверка показаний на месте.
«Мужчина дал признательные показания, в ходе допроса он сообщил следствию, что избил ребенка из-за того, что тот якобы отказывался выполнять физические упражнения. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение», — пояснили в ведомстве.
Смерть ребенка, согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, включая судебно-медицинские и биологические, рассказали в СК.
Мать убитого в Калининградской области ребенка объясняла его отсутствие в школе «болезнью»
Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство). В состав следственной группы которой вошли опытнейшие следователи и следователи-криминалисты регионального управления Следственного комитета, уточнили в пресс-службе.