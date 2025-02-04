Экипаж потерпевшего крушение в Актау самолета сообщал об ударе и взрыве

Экипаж потерпевшего крушение в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines сообщал о сильном ударе и взрыве в районе задних кресел. Об этом говорится в предварительном отчете казахстанского Минтранса о произошедшей трагедии, передает ТАСС.

Из документа следует, что изначально экипаж сообщил про «удар птиц об кабину», а затем сказал диспетчеру в Грозном, что следует в Минеральные воды. После этого пилоты доложили о повышенном давлении в кабине и отказе гидравлики, а также о намерении идти на Махачкалу. Через время экипаж вновь запрашивает данные о погоде и отвечает диспетчеру, что борт в порядке и следует в Баку. На вопрос о том, куда попала птица пилоты отвечают, что «двигатели работают, отказала система управления элеронами и рулем высоты» и после переговоров о погоде говорит, что идет на Актау.

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Позже экипаж говорит диспетчеру Актау, что на земле им необходимы пожарные, а также врачи, отметив, что «рули управления отказали», запросив аварийную посадку. Кроме того пилоты сообщали Грозному и Ростову-на-Дону о взрыве на борту кислородного баллона в районе задних кресел.

Напомним, что пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение в казахстанском Актау в среду утром, 25 декабря. После падения судно загорелось. На борту находилось 67 человек, включая членов экипажа. В результате крушения погибли 38 человек.