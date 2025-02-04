В корпусе упавшего в Актау лайнера AZAL нашли повреждения

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о причинах крушения самолета Azerbaijan Airlines, который разбился под Актау. Согласно полученным данным, у самолета обнаружили следы внешних повреждений. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации ведомства, в корпусе самолета найдено множество сквозных повреждений. Причина повреждений пока не называется.

« П е р в о н а ч а л ь н ы й о с м о т р с о х р а н и в ш и х с я ф р а г м е н т о в в ы я в и л м н о ж е с т в о с к в о з н ы х и н е с к в о з н ы х п о в р е ж д е н и й р а з н о й в е л и ч и н ы и ф о р м ы в х в о с т о в о й ч а с т и ф ю з е л я ж а , к и л я и с т а б и л и з а т о р а , р у л е й в ы с о т ы и н а п р а в л е н и я . С х о ж и е п о в р е ж д е н и я б ы л и о б н а р у ж е н ы н а л е в о м д в и г а т е л е и л е в о м к р ы л е в о з д у ш н о г о с у д н а , а т а к ж е н а а г р е г а т а х и к о м п о н е н т а х в о з д у ш н о г о с у д н а » , — с к а з а н о в о т ч е т е .

Казахстан опубликовал предварительный отчет об авиакатастрофе AZAL

Напомним, что пассажирский самолет рейса «Баку — Грозный» разбился возле Актау 25 декабря.