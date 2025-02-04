В корпусе упавшего в Актау лайнера AZAL нашли повреждения
Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о причинах крушения самолета Azerbaijan Airlines, который разбился под Актау. Согласно полученным данным, у самолета обнаружили следы внешних повреждений. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно информации ведомства, в корпусе самолета найдено множество сквозных повреждений. Причина повреждений пока не называется.
«Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна», — сказано в отчете.
Казахстан опубликовал предварительный отчет об авиакатастрофе AZAL
Напомним, что пассажирский самолет рейса «Баку — Грозный» разбился возле Актау 25 декабря.