Мать убитого в Калининградской области ребенка объясняла его отсутствие в школе «болезнью»

Мать ребёнка, убитого отчимом в Калининградской области, долгое время говорила учителям, что сын «болеет». Об этом пишет RT в Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

В МВД отметили, что в марте 2024 года мальчик получил травмы, но мать тогда отказалась писать заявление в полицию и назвала их «бытовыми» .

Правоохранители уточнили, что в прошлом месяце у 12-летней сестры мальчика был перелом ключицы. Медикам она сказала, что упала в подъезде. Все новые факты о возможном насилии в семье будут проверены, подчеркнули в МВД.

По данным канала, ребенок не появлялся в школе с 13 декабря 2024 года. Мать мальчика 3 февраля все же сообщила в полицию о его исчезновении. Она рассказала, что сын якобы поссорился с ней и отчимом и ушел из дома.

В поисках мальчика участвовали свыше 1,5 тыс. человек. Позже мать призналась, что изображала участие в поисках, потому что боялась сожителя и чувствовала себя виноватой в смерти ребенка.

В СК пояснили, что правоохранители задержали отчима по подозрению в убийстве пасынка. Ведутся следственные действия.