Экс-судья Хахалева будет добиваться снятия или переквалификации обвинения

Сторона защиты бывшей судьи из Краснодарского края Елены Хахалевой, о задержании которой в Баку в январе сообщали правоохранительные органы, намерена добиваться снятия предъявленных ей обвинений в связи с отсутствием события преступления или переквалификации их на другую статью. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Ярослав Краснощеков.

" М ы и м е е м к в а л и ф и к а ц и ю м о ш е н н и ч е с т в о : о б ъ е к т и в н о н е п р а в о м е р н о г о з а в л а д е н и я я з д е с ь н е в и ж у - э т о п р и ч и н е н и е и м у щ е с т в е н н о г о у щ е р б а с о б с т в е н н и к у и л и и н о м у в л а д е л ь ц у и м у щ е с т в а п у т е м о б м а н а и л и з л о у п о т р е б л е н и я д о в е р и е м п р и о т с у т с т в и и п р и з н а к о в х и щ е н и я ( с т . 1 6 5 У К Р Ф ) , н о э т о б у д е т , е с л и о н а н а м е р е н н о х о т е л а п о л у ч и т ь э т и д е н ь г и . П о п о в о д у п о д л о г а : т а б е л и у ч е т а р а б о ч е г о в р е м е н и с о с т а в л я е т о т д е л к а д р о в , у т в е р ж д а е т л и б о р у к о в о д и т е л ь , л и б о л и ц о , и с п о л н я ю щ е е е г о о б я з а н н о с т и . П о д л о г о т с у т с т в у е т , п о с к о л ь к у в с е б ы л и с о г л а с н ы с т е м , ч т о о н а л е т а л а с у с т н о г о р а з р е ш е н и я п р е д с е д а т е л я к р а е в о г о с у д а . И м е е т м е с т о х а л а т н о с т ь , т о е с т ь н е и с п о л н е н и е и л и н е н а д л е ж а щ е е и с п о л н е н и е д о л ж н о с т н ы м л и ц о м с в о и х о б я з а н н о с т е й ( с т . 2 9 3 У К Р Ф ) " , - с к а з а л а д в о к а т .

Он уточнил, что сторона защиты направила соответствующие жалобы на надуманность событий, выдаваемых за состав преступления, и будет добиваться в этой связи либо снятия предъявленных обвинений, либо их переквалификацию на одну из упомянутых статей. По мнению стороны защиты, суть допущенных Хахалевой правонарушений может состоять в том, что она, совершая командировки с устного согласия руководства, не оформляла должным образом командировочные документы о своих поездках в Москву.

В чем обвиняется экс-судья

По версии следствия, с 2016 по 2019 год Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 рабочих дней. Летом 2020 года она была лишена статуса судьи Краснодарского краевого суда за многочисленные прогулы. При этом она обманывала сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, а позднее сама расписывалась в них. Всего она незаконно получила 1 195 000 рублей зарплаты. Она пыталась обжаловать в Верховном суде РФ решение Высшей квалификационной коллегии судей, которая согласилась возбудить в отношении нее уголовное дело. Позже она отказалась от жалобы. Скандал вокруг нее разгорелся после распространения летом 2017 года в интернете информации о пышной свадьбе ее дочери, где гостей якобы развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Кроме того, в СМИ появился ряд публикаций о том, что диплом Хахалевой поддельный. Совет судей края и СК РФ проверили подлинность ее диплома и сведения о расходах на свадьбу и не нашли подтверждения этим фактам.

Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. Она была председателем судебной коллегии по административным делам краевого суда. В ноябре 2018 года сообщалось, что Хахалева покинула этот пост. По данным ФСБ, 8 декабря 2021 года Хахалева вылетела в Ереван и в Россию не возвращалась. В январе этого года стало известно о ее задержании в Баку.

Объяснения адвоката

Согласно данным объяснения, данного следствию в 2021 году бывшим в тот период председателем Краснодарского краевого суда Александром Черновым, имеющегося в распоряжении ТАСС, Хахалева отпрашивалась у него, что он согласовывал в устной форме, после каждой поездки в Верховный суд отчитывалась, а почему она не оформляла официальные командировки, он якобы не знает. В части финансовой отчетности по командировкам Хахалева поясняла адвокату, что в суде существовала практика совершения сотрудниками командировок за свой счет.

Ее перемещения в Москве в спорные даты возможно отследить по документам оперативно-разыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

Согласно данным судебного департамента при Верховном суде РФ, имеющимся в распоряжении ТАСС, Хахалева обращалась за предоставлением ей личной охраны в августе 2017 года, следствием удовлетворено ходатайство защиты об истребовании в рассекреченной форме у ОРЧ госзащиты ГУ МВД России по Краснодарскому краю сведения о ее перемещениях, в том числе в период нахождения в Москве. Кроме того, из 127 дней прогулов, фигурирующих в уголовном деле, согласно ответу на адвокатский запрос Совета судей РФ, как минимум в течение трех дней Хахалева находилась в 2016 году на Всероссийском съезде судей.