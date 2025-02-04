Магазинный вор угрожал охраннику зажигалкой в российском городе

В Твери мужчина обокрал магазин и угрожал сотрудникам зажигалкой, похожей на пистолет. Об этом сообщает УМВД России по региону.

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Инцидент произошел в конце января в продуктовом магазине на Молодежном бульваре. По словам кассира, в торговый зал зашел мужчина, который взял товар с витрины и попытался уйти, не оплатив его. Сотрудники попытались отнять у него украденное, однако злоумышленник сопротивлялся. В ситуацию вмешался охранник, пригрозивший вызвать полицию, и тогда вор направил на него предмет, похожий на пистолет. После этого грабитель скрылся.

Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался безработный местный житель, который сознался в содеянном. Оказалось, он угрожал сотрудникам магазина сувенирной зажигалкой, похожей на пистолет.

В отношении вора возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Фигуранта поместили в ИВС. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.