В Таиланде умерла россиянка, попавшая в ДТП на скутере

В Таиланде умерла россиянка Анастасия Шемчук, которая ранее попала в ДТП на скутере. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно информации источника, 40-летняя женщина умерла в больнице — врачи пытались спасти ее жизнь на протяжении последних двух недель. При этом Шемчук умерла еще 1 февраля. Как сообщает издание, врачи отключили женщину от аппаратов жизнеобеспечения. Это случилось после того, как медики констатировали смерть мозга.

Напомним, что Шемчук прилетела с семьей на Пхукет из Подмосковья. 20 января женщина попала в ДТП во время управления скутером. Врачи организовали для нее экстренный поиск доноров крови, на который откликнулись десятки людей — но спасти Шемчук так и не удалось.

Ранее двое россиян вылетели с трассы в таиландском автобусе.