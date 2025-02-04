Украинца, планировавшего теракты в Херсонской области, осудили на 10 лет

Гражданин Украины Рустам Чижик, который планировал теракты против российских военных в Херсонской области, получил 10 лет тюремного заключения. Об этом сообщили РИА Новости в ФСБ России.

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По данным следствия, 23-летний Чижик из поселка Горностаевка собирался атаковать военнослужащих ВС РФ с помощью ручной гранаты и двух тротиловых шашек. Его действия были остановлены сотрудниками ФСБ по Южному военному округу.

« Ю ж н ы й о к р у ж н о й в о е н н ы й с у д п р и з н а л Ч и ж и к а в и н о в н ы м и н а з н а ч и л е м у н а к а з а н и е в в и д е 1 0 л е т л и ш е н и я с в о б о д ы » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Первые два года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Чижика осудили за подготовку к теракту и незаконное обращение с взрывчатыми веществами.

4 февраля Волгоградский областной суд приговорил местного жителя к девяти годам колонии за приготовление к государственной измене. Отмечается, что житель Камышина с 2022 по 2024 год переписывался с представителями спецслужб Украины, которым сообщил о желании вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ).