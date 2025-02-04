Названы версии убийства Армена Саркисяна

Следствие отрабатывает несколько мотивов убийства главы федерации бокса ДНР Армена Саркисяна в столичном ЖК «Алые паруса». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Взрыв в комплексе произошел утром 3 февраля. В результате покушения Саркисян получил тяжелые ранения, скончался в реанимации. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

« В н а с т о я щ е е в р е м я о т р а б а т ы в а ю т с я н е с к о л ь к о м о т и в о в у б и й с т в а С а р к и с я н а . С л е д о в а т е л и н е и с к л ю ч а ю т л и ч н у ю м е с т ь » , — о т м е т и л и с т о ч н и к .

Собеседник пояснил, что правоохранители устанавливают круг подозреваемых, изучают показания очевидцев, кадры камер видеонаблюдения, ряд других материалов.

На взрывотехническую экспертизу направлены элементы взрывного устройства, найденные на месте преступления, уточнил источник.

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Силовик заметил также, что рассматриваются такие версии, как «передел сфер влияния» и работа украинской разведки.

Собеседник агентства уточнил, что если причастность украинских спецслужб к преступлению будет установлена, уголовное дело будет переквалифицировано на другую статью УК.