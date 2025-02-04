Ямалец жестоко избил мужчину, перепутав его со своим должником

В ЯНАО будут судить мужчину, который по ошибке избил незнакомца, перепутав его со своим должником. Об этом сообщили в СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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По данным следствия, 22-летний житель Панаевска шел по населенному пункту и вспомнил, что поблизости живет знакомый, который когда-то брал у него в долг деньги. Молодой человек зашел в квартиру и обнаружил там мужчину, который заснул на полу в состоянии алкогольного опьянения.

Нападавший тоже был пьян, поэтому не стал выяснять, кто находится перед ним, и стал избивать хозяина кулаками и ногами. Затем он осознал, что потерпевший не является его должником, и покинул место преступления. 47-летнего мужчину, получившего тяжкие телесные повреждения, не спасли.

Подозреваемому уже предъявили обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.