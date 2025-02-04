В Кургане рабочий завода получил ожоги, пролив расплавленный металл

На крупном заводе Кургана мужчина получил тяжелые ожоги из-за расплавленного металла. Об этом сообщает Ura.ru.

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Инцидент произошел в сталечугунном цехе, заливщик металла случайно запнулся о трап, раскаленный металл выплеснулся на рабочего, на мужчине загорелась одежда. Пострадавший выжил, с термическими ожогами 40% тела он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего проверку проводит трудовая инспекция. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге 20-летний рабочий упал в шахту и оказался в шоковой реанимации. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него перелом левого бедра со смещением и перелом грудного позвонка, двухсторонний ушиб легких и травмы груди. Его состояние оценили как тяжелое, юношу поместили в шоковую реанимацию Мариинской больницы.