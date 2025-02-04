В шведском городе произошла стрельба, есть пострадавшие

В городе Эребру на юге Швеции произошла стрельба. Пострадали пять человек. Об этом пишет Aftonbladet со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел во вторник, 4 февраля, в школе Рисбергска. Неизвестный проник в учебное заведение и открыл стрельбу.

В настоящее время силовики проводят крупную операцию. Злоумышленник, по предварительным данным, несколько раз выстрелил в полицейских.

Родственник одного из учителей сообщил, что получил от педагога сообщение: «В школе стреляют из автоматического оружия. Коллектив укрылся в учительской».

Власти призвали жителей не приближаться к району проведения операции.

По данным экстренных служб, на месте находятся четыре машины скорой помощи, еще две уже в пути.