В российском регионе накрыли сеть борделей с проститутками

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) полиция накрыла сеть борделей, которые маскировались под массажные салоны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

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Бордели действовали в Сургуте, Нягани и Якутии. В них клиентам оказывались услуги сексуального характера за деньги. Полицейские нагрянули одновременно во все притоны.

В результате были доставлены в отделения 35 работниц салонов, а также задержаны предполагаемые организаторы бизнеса — 58-летний мужчина и 37-летняя женщина. Сообщается также, что у них была 33-летняя сообщница, которая занималась подбором девушек для оказания интимных услуг. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Калининграде полицейские пресекли работу коттеджа с проститутками.