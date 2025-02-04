В архангельском техникуме во время занятий взорвался газовый баллон

Газовый баллон взорвался в техникуме в Архангельске во время занятий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа в Telegram-канале.

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Инцидент случился в Архангельском техникуме водных магистралей имени Орешкова. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального СК, пострадали два человека — их госпитализировали с ожогами. Тяжесть их состояния не уточняется.

Прокуратура организовала проверку — в ходе нее дадут оценку обстоятельствам происшествия, обеспечению безопасности студентов во время обучения, а также своевременности оказания медицинской и иной помощи гражданам. Возбуждено уголовное дело по п. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).