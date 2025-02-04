Россиянка умерла после секса с бывшим мужем

Жительница Нижнего Новгорода занялась сексом с бывшим мужем и не выжила. Об этом сообщил NewsNN источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.

© Lenta.ru

По данным российского издания, 33-летняя женщина поступила в больницу с тяжелыми травмами. Врачи поставили ей диагноз «разрыв сигмовидной кишки, осложненный перитонитом». Несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось.

Врачи заявили о случае с пациенткой в полицию. Оперативникам удалось выяснить, что некоторое время назад женщина встречалась с экс-супругом. Они напились и вступили в незащищенный половой акт. После, по словам мужчины, бывшая возлюбленная пожаловалась ему на боль.

До этого сообщалось, что в Саратовской области суд приговорил к полутора годам в колонии-поселения 20-летнего молодого человека, половая связь с которым привела 14-летнюю школьницу к летальном исходу.