Стало известно о задержании руководителя бурятского «Автодора»

Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя «Бурятрегионавтодор» Владимира Соснина. Об этом сообщает Telegram-канал «ТИВИКОМ NEWS».

В чем именно подозревают мужчину, не уточняется. В настоящее время он дает показания, а после, вероятно, отправится в СИЗО.

Как рассказала каналу пресс-секретарь Министерства транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Екатерина Устюшенко, сейчас в «Бурятрегионавтодоре» проходят следственные мероприятия. Подробности о них разглашению не подлежат.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали главу администрации Северодонецка в Луганской народной республике Николая Моргунова, подозреваемого в бандитизме и разбое.