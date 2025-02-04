Убийца из Битцевского леса получил 22 года тюрьмы

Мужчина, признанный виновным в убийстве трех человек в Битцевском лесу в 2011 году, получил 22 года колонии строгого режима. Об этом сообщается в Telegram-канале московского управления Следственного комитета (СК) РФ.

В 2024 году сотрудники первого управления по расследованию особо важных дел раскрыли тройное убийство, совершенное 13 лет назад. СК выяснил, что в 2011 году мужчина, который вел «маргинальный образ жизни», в состоянии алкогольного опьянения избил трех людей, которые затем скончались от полученных травм.

По данным СК, все трое жертв - люди без определенного места жительства - были знакомы с убийцей. Чтобы скрыть преступление, убийца закопал их тела в овраге.

В СК отмечали, что дело удалось раскрыть благодаря слаженной работе следователей, криминалистов и проведению современных судебных экспертиз. Правоохранители установили, что к убийствам причастен мужчина 1984 года рождения и задержали его.