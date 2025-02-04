Экс-министра сельского хозяйства Карелии приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд приговорил бывшего вице-премьера и экс-министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 106 миллионов рублей. Об этом сообщает СУ СК России по республике Карелия.

© Газета.Ru

Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие установило, что Лабинов в период с июня 2021 года по сентябрь 2022 года, действуя через посредников, получил от представителя коммерческой организации взятку на сумму более 10,5 миллиона рублей. В обмен на это он способствовал выдаче грантов на сумму 75,5 миллиона рублей для развития сельскохозяйственного предпринимательства подконтрольным взяткодателю юридическим лицам.

Несмотря на то, что Лабинов не признал свою вину, следственные органы, включая УФСБ и МВД по республике Карелия, собрали достаточные доказательства для предъявления обвинения. В ходе следствия на его имущество был наложен арест, а мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.

Также судом было предусмотрено лишение Лабинова права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением властных функций, на срок 10 лет.

4 февраля также сообщалось, что в Краснодаре на 6 лет и 5 месяцев колонии общего режима осудили мужчину, который возглавлял отделение «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в России).