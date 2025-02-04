Шесть человек спасли при тушении пожара в Новой Москве

Шесть человек, в том числе ребенок, были спасены при тушении пожара в Новой Москве.

Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

" В Н о в о й М о с к в е н а у л и ц е Г е р о я Р о с с и и С о л о м а т и н а п р о и з о ш л о в о з г о р а н и е л и ч н ы х в е щ е й и м е б е л и в к в а р т и р е н а с е д ь м о м э т а ж е " , - с о о б щ и л и в в е д о м с т в е .

С помощью спасательных устройств из горящей квартиры пожарные спасли двух человек, один из них - ребенок. Еще четырех человек огнеборцы вывели с вышележащих этажей.

Пожар ликвидирован на площади 10 кв. м. Пострадавших нет.