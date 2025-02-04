Шесть человек спасли при тушении пожара в Новой Москве

Шесть человек, в том числе ребенок, были спасены при тушении пожара в Новой Москве.
Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Москве.
"В Новой Москве на улице Героя России Соломатина произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире на седьмом этаже", - сообщили в ведомстве.
С помощью спасательных устройств из горящей квартиры пожарные спасли двух человек, один из них - ребенок. Еще четырех человек огнеборцы вывели с вышележащих этажей.
Пожар ликвидирован на площади 10 кв. м. Пострадавших нет.