В Домодедово объявляли тревогу из-за аварийной посадки самолета

В московском аэропорту Домодедово объявляли тревогу из-за аварийной посадки самолета компании Air Arabia. Как сообщает Telegram-канал Aviaincident, незадолго до приземления борт объявил сигнал срочности в небе.

Нештатная ситуация произошла в воскресенье, 2 февраля, когда Airbus A320 выполнял рейс из Рас-эль-Хаймы. В 22:29 мск была объявлена тревога, код синий. В этот момент борт находился на высоте 2,1 тысячи метров. В 22:36 экипаж смог совершить посадку. Причины инцидента не уточняются.

Ранее стало известно, что самолет рейса Санкт-Петербург — Калининград вернулся в аэропорт Пулково. 30 января при наборе высоты в воздушном судне сработала индикация системы пожарной сигнализации. Авиакомпания «Россия» уточнила, что следов дыма и горения не обнаружено. Пассажиров высадили и отправили в Калининград позднее резервным бортом.