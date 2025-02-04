В Петрозаводске из окна выпал глава управления ФАС по Карелии

В городе Петрозаводск из окна здания, в котором располагается Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия, выпал человек. Об этом сообщают агентства «Карелинформ» и Karelia news.

Погибшим оказался Артур Пряхин, возглавлявший Управление ФАС по Республике Карелия. Согласно информации, распространяемой в СМИ, мужчина выпал с высоты пятого этажа. Инцидент произошел около полудня у здания № 1А на набережной Варкауса.

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Артура Пряхина назначили руководителем карельского УФАС в 2014 году. До этого он работал в лесопромышленных предприятиях республики. В период с 1997 по 2011 год он работал в Министерстве внутренних дел. Завершил службу в должности главы управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Карелия, имеет звание подполковника милиции в отставке.