Второй погибший в ЖК «Алые паруса» мужчина мог быть террористом-смертником, сообщает РИА Новости. По информации Telegram-канала «112», установлено, что взрывчатка находилась на теле этого человека.

По предварительным данным, убийца использовал противопехотную мину, которую привел в действие самостоятельно. «112» называет смертника ранее судимым гражданином Армении.

Утром 3 февраля в Москве произошел взрыв в жилом комплексе «Алые паруса». СМИ сообщили, что в подъезде дома сработало взрывное устройство. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия.

Назван организатор убийства Армена Саркисяна

Первоначально сообщалось, что жертвой взрыва стал один человек, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что погибший - глава Федерации бокса ДНР и основатель добровольческого батальона специального назначения Армен Саркисян.