Жительницу Люберец, до смерти избившую экс-сожителя, приговорили к шести годам

Суд приговорил к шести годам колонии 38-летнюю жительницу подмосковных Люберец, которая вместе со своим знакомым до смерти забила своего бывшего сожителя.

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Об этом во вторник, 4 февраля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

— В о к т я б р е п р о ш л о г о г о д а о с у ж д е н н а я , н а х о д я с ь с о в м е с т н о с о с в о и м з н а к о м ы м в к в а р т и р е у б ы в ш е г о е е с о ж и т е л я , в х о д е р а с п и т и я с п и р т н о г о и з б и л и м у ж ч и н у и п р и ч и н и л и е м у т е л е с н ы е п о в р е ж д е н и я , н е с о в м е с т и м ы е с ж и з н ь ю , а з а т е м с к р ы л и с ь . П р и г о в о р о м г о р о д с к о г о с у д а ж е н щ и н е н а з н а ч е н о н а к а з а н и е в в и д е ш е с т и л е т л и ш е н и я с в о б о д ы , — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении соучастника преступления, с которым она вместе убила мужчину, выделено в отдельное производство, уточнили следователи.

Ранее жительница столицы ударила ножом в грудь своего сожителя. Сотрудникам силовых структур удалось задержать подозреваемую. Потерпевшего госпитализировали, а нападавшую передали для дальнейших разбирательств полицейским.