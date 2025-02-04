Жительницу Люберец, до смерти избившую экс-сожителя, приговорили к шести годам
Суд приговорил к шести годам колонии 38-летнюю жительницу подмосковных Люберец, которая вместе со своим знакомым до смерти забила своего бывшего сожителя.
Об этом во вторник, 4 февраля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
— В октябре прошлого года осужденная, находясь совместно со своим знакомым в квартире у бывшего ее сожителя, в ходе распития спиртного избили мужчину и причинили ему телесные повреждения, несовместимые с жизнью, а затем скрылись. Приговором городского суда женщине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.
Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении соучастника преступления, с которым она вместе убила мужчину, выделено в отдельное производство, уточнили следователи.
Ранее жительница столицы ударила ножом в грудь своего сожителя. Сотрудникам силовых структур удалось задержать подозреваемую. Потерпевшего госпитализировали, а нападавшую передали для дальнейших разбирательств полицейским.