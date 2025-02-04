Пассажир рейса в Сочи требовал вина и угрожал экипажу ножом

Пассажира авиарейса Нижний Новгород - Сочи задержали после угроз бортпроводникам ножом. Как сообщает Telegram-канал SHOT, мужчина хотел пересесть к иллюминатору, а когда экипаж попросил его вернуться на свое место, достал нож.

Как отмечает SHOT, мужчина размахивал ножом «перед лицами» бортпроводников и кричал. Также он требовал принести ему водки, вина и бил ножом полку для багажа.

Членам экипажа удалось успокоить пассажира, а в аэропорту Сочи его передали полицейским. Никто не пострадал.

Ранее мужчина с мачете напал на двух пассажиров поезда Томск - Адлер. Транспортная полиция задержала его на станции Барабинск Новосибирской области. Пострадавших - мужчину и женщину - госпитализировали. Против пассажира возбудили дело по статьям о приготовлении к преступлению и покушении на убийство.