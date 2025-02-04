Задержаны подозреваемые в жестком избиении мужчины в подмосковной электричке

В Подмосковье транспортная полиция задержала пять подозреваемых в избиении пассажира в электричке. Об этом сообщает «МВД Медиа» в Telegram-канале.

Вечером 29 января в электропоезде Шиферная — Москва группа подростков спровоцировала конфликт с 35-летним жителем Подмосковья. После они вышли в тамбур, где толпой избили мужчину.

« П о п р и б ы т и и н а о с т а н о в о ч н ы й п у н к т Ф а у с т о в о п о т е р я в ш е г о с о з н а н и е м у ж ч и н у з л о у м ы ш л е н н и к и , в з я в з а р у к и и н о г и , в ы н е с л и и з э л е к т р о п о е з д а , п о с л е ч е г о с к р ы л и с ь с м е с т а п р о и с ш е с т в и я » , — д о б а в и л и в п о л и ц и и .

Очевидцы вызвали на место скорую помощь и полицию. Пострадавшего доставили в больницу — его здоровью причинили тяжкий вред. Подозреваемых оперативно установили: ими оказались трое 16-летних подростков и двое 19-летний парней. Все они дали признательные показания.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам.