Мать убитого под Калининградом мальчика привлекут к ответственности

Мать убитого под Калининградом семилетнего ребенка может быть привлечена к ответственности за укрывательство преступления. Об этом сообщило региональное следственное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, вечером 1 февраля, когда матери не было дома, отчим избил 7-летнего мальчика. А утром он обнаружил, что ребенок мертв, и убедил жену сообщить об исчезновении сына в правоохранительные органы. После этого мужчина вывез тело в болотистую местность в черте города Черняховска, а сам затем «создавал видимость активного поиска» ребенка.

« Д е й с т в и я м м а т е р и р е б е н к а , д о с т о в е р н о з н а в ш е й о е г о с м е р т и , н о з а я в и в ш е й о е г о и с ч е з н о в е н и и , б у д е т д а н а о ц е н к а п о с т а т ь е 3 1 6 У К Р Ф ( у к р ы в а т е л ь с т в о п р е с т у п л е н и й ) » , - п о я с н и л и в п р е с с - с л у ж б е .

В поисках мальчика, начатых 3 февраля после обращения его матери, участвовали сотрудники полиции, кинологи, волонтеры, местные жители. При этом источник RT отметил, что мать мальчика знала, что его убил отчим, но не знала, куда он спрятал тело.

Женщина рассказала, что изображала участие в поисках, потому что боялась сожителя. Когда стало известно, что произошло, жители города Черняховска чуть не устроили самосуд над ней, рассказал осведомленный источник.

Ранее полиция Таиланда задержала россиянина по обвинению в умышленном убийстве 13-летнего сына. По информации СМИ, 45-летний гражданин РФ схватил ребенка и бросил в воду с катера, после чего тот ударился об винт, получил травмы и позднее скончался в больнице.