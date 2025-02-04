В Петербурге подростки взорвали три СВУ в парке

В Петербурге подростков поймали с самодельными взрывными устройствами. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Инцидент произошел в Колпино. Школьники, по данным издания, что-то взорвали в парке Урицкого. Увидев вспышку, на место прибыл младший сержант вневедомственной охраны. В результате подростков задержали.

« У ш к о л ь н и к о в п р и с е б е о к а з а л и с ь т р и б о л ь ш и х ц и л и н д р и ч е с к и х п р е д м е т а , п о х о ж и х н а с а м о д е л ь н о е в з р ы в н о е у с т р о й с т в о » , – с о о б щ а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Обоих юношей направили в отдел, после чего передали родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает 78.ru, молодым людям 14 и 15 лет. На территории парка они взорвали три большие петарды. Однако после экспертизы выяснилось, что «пиротехника» на деле является СВУ.

До этого в Ярославской области ровесники бросили мальчику петарду за шиворот. В результате ребенок получил ожоги шеи. По словам свидетельницы, до этого один из дебоширов кинул пиротехнику рядом с пожилой женщиной.