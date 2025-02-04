Пропавшую в Тюменской области школьницу увезли для бракосочетания

13-летную девочку, пропавшую в Тюменской области, увез в другой регион молодой человек. Они собирались пожениться, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Тюменской области.

Когда родители молодого человека узнали о произошедшем, они предприняли попытку вернуть школьницу ее семье. По данным следствия, девочка вела романтическую переписку с подростком из Волгоградской области и сообщила ему, что ей 16 лет.

« М о л о д о й ч е л о в е к , н е п о с т а в и в в и з в е с т н о с т ь с в о и х р о д и т е л е й о н а м е р е н и я х , в з я л и з д о м а 4 0 т ы с . р у б л е й , н а н я л т а к с и и о т п р а в и л с я з а д е в о ч к о й в с е л о К н я ж е в о с ц е л ь ю д а л ь н е й ш е г о б р а к о с о ч е т а н и я п о о б о ю д н о м у с о г л а с и ю в В о л г о г р а д с к о й о б л а с т и » , - о т м е т и л и в С У С К Р Ф

Выяснилось, что в отношении школьницы не было совершено никаких противоправных действий. В настоящее время следственные органы продолжают собирать информацию, чтобы установить все детали произошедшего.

В минувшую пятницу сообщалось, что в тюменском селе Княжево пропала 13-летняя школьница. К ее школе после уроков подъехал автомобиль и увез девочку. СМИ писали, что школьницу могли похитить с целью насильно выдать замуж.