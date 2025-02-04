Пропавшую в Тюменской области школьницу увезли для бракосочетания
13-летную девочку, пропавшую в Тюменской области, увез в другой регион молодой человек. Они собирались пожениться, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Тюменской области.
Когда родители молодого человека узнали о произошедшем, они предприняли попытку вернуть школьницу ее семье. По данным следствия, девочка вела романтическую переписку с подростком из Волгоградской области и сообщила ему, что ей 16 лет.
«Молодой человек, не поставив в известность своих родителей о намерениях, взял из дома 40 тыс. рублей, нанял такси и отправился за девочкой в село Княжево с целью дальнейшего бракосочетания по обоюдному согласию в Волгоградской области», - отметили в СУ СК РФ
Выяснилось, что в отношении школьницы не было совершено никаких противоправных действий. В настоящее время следственные органы продолжают собирать информацию, чтобы установить все детали произошедшего.
В минувшую пятницу сообщалось, что в тюменском селе Княжево пропала 13-летняя школьница. К ее школе после уроков подъехал автомобиль и увез девочку. СМИ писали, что школьницу могли похитить с целью насильно выдать замуж.