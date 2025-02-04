Пенсионер в возрасте 89 лет пропал в Ярославской области

В деревне Костино Ярославской области неожиданно пропал мужчина. Об этом случае стало известно во вторник, 4 февраля.

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По факту произошедшего завели уголовное дело, которым занимается местный межрайонный следственный отдел. По их данным, мужчина, Шуменко Леонид Алексеевич, который родился 3 февраля 1936 года, бесследно исчез.

Временным местом его проживания было село Костино Некрасовского района Ярославской области. 28 июня Шуменко покинул свой дом, после чего исчез. За более чем семь месяцев местонахождение мужчины все еще не удалось установить.

Ранее инцидент с исчезновением произошел в городе Черняховске Калининградской области. Там в розыск 3 февраля объявили мальчика. Однако позже родители ребенка сознались в его убийстве. По предварительной информации, мальчика они убили днем 2 февраля. Отчим уже указал, где находится труп.

До этого в четверг, 30 января, в Тюменской области неизвестные похитили 13-летнюю девочку. Они подкараулили потерпевшую возле школы и затолкали в машину, после чего скрылись в неизвестном направлении.