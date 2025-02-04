Появились подробности об отчиме, который убил пасынка в Калининградской области
Отчим, которого подозревают в убийстве пасынка в Калининградской области, с молодости проявлял агрессию и применял насилие. Об этом во вторник, 4 февраля, рассказали его знакомые.
По словам одной из них, мужчина всегда решал конфликты исключительно силой.
— Встречался в молодости с моей подругой и избивал ее на глазах ее родителей. Она сбежала из Черняховска из-за его преследований, — рассказала женщина.
Другая девушка отметила, что, по ее информации, он с юности употреблял наркотики, неоднократно совершал кражи и имел связи с местным криминалом, передает Telegram-канал RT.
Как рассказали в Следственном комитете, изначально родители заявили, что ребенок плохо себя вел, поэтому его припугнули детдомом и он сам решил «сбежать». После они обратились к следователям из-за «пропажи» сына и искали его больше суток. Чуть позже во время одного из допросов мать мальчика призналась следователям в том, что отчим убил ребенка.
Также стали известны подробности о самой семье: мама убитого мальчика работала в пункте выдачи заказов маркетплейса, а отчим был дальнобойщиком. Пара начала избивать детей после выкидыша у женщины.