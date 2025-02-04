Появились подробности об отчиме, который убил пасынка в Калининградской области

Отчим, которого подозревают в убийстве пасынка в Калининградской области, с молодости проявлял агрессию и применял насилие. Об этом во вторник, 4 февраля, рассказали его знакомые.

© Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

По словам одной из них, мужчина всегда решал конфликты исключительно силой.

— В с т р е ч а л с я в м о л о д о с т и с м о е й п о д р у г о й и и з б и в а л е е н а г л а з а х е е р о д и т е л е й . О н а с б е ж а л а и з Ч е р н я х о в с к а и з - з а е г о п р е с л е д о в а н и й , — р а с с к а з а л а ж е н щ и н а .

Другая девушка отметила, что, по ее информации, он с юности употреблял наркотики, неоднократно совершал кражи и имел связи с местным криминалом, передает Telegram-канал RT.

Как рассказали в Следственном комитете, изначально родители заявили, что ребенок плохо себя вел, поэтому его припугнули детдомом и он сам решил «сбежать». После они обратились к следователям из-за «пропажи» сына и искали его больше суток. Чуть позже во время одного из допросов мать мальчика призналась следователям в том, что отчим убил ребенка.

Также стали известны подробности о самой семье: мама убитого мальчика работала в пункте выдачи заказов маркетплейса, а отчим был дальнобойщиком. Пара начала избивать детей после выкидыша у женщины.