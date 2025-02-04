СК отчитался о расследовании хищений в академии Минобороны

Российские военные следователи завершили расследование дела о хищении бюджетных денег через фиктивные трудоустройства в академии Минобороны РФ. Как сообщается в Telegram-канале следователей, дело было возбуждено против бывшего профессора Военно-космической академии имени Можайского Кирилла Цветкова и других сотрудников.

Фигурантам дела вменяют мошенничество при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ). По данным следствия, в 2021-2023 годах для выполнения государственного оборонного заказа академия заключила контракты с предприятиями на сумму более чем 300 миллионов рублей.

Следователи заявили, что при исполнении контрактов Цветков «в составе преступной группы» организовал фиктивное трудоустройство в академию более чем 150 человек. В результате были похищены бюджетные деньги, которые выделялись на зарплаты этим людям. В Следственном комитете заявили, что государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

В ходе расследования суд наложил арест на имущество обвиняемых: автомобили, деньги и объекты недвижимости. Речь идет об имуществе на сумму более чем в 30 миллионов рублей.

Ранее бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова задержали по делу парка «Патриот». По версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечавший за развитие, обслуживание и работу парка, «обогащался за счет этого учреждения». В СК сообщили, что по этому делу также проходят экс-директор парка Вячеслав Ахмедов и Владимир Шестеров, занимавший должность замначальника управления инновационного развития Минобороны РФ. Адвокат Попова Игорь Дюкин заявлял, что его подзащитный не признает вину.