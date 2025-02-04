Вещество для создания наркотика тайно перевозили в Москву под видом партии вещей
Вещество для создания наркотиков — прекурсоры в металлических бочках перевозили из Калужской области в Москву под видом партии одежды. Контрабанду удалось пресечь таможенникам.
Об этом во вторник, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.
— Контрабанду прекурсоров для производства мефедрона на 1,5 млрд рублей пресекли таможенники. Нелегальный товар перемещали автотранспортом в Москву в 10 металлических бочках объемом по 30 литров. Груз был оформлен как партия одежды и отправлен транспортной компанией на один из складов в Калужской области, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде прекурсоров в особо крупном размере. Теперь подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды 100 килограммов прекурсоров для производства наркотических средств в Москве. Молодой человек получил прекурсоры и планировал их распространить в ряде российских регионов. Злоумышленника оперативно задержали и отправили под стражу на один месяц.