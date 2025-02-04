Вещество для создания наркотика тайно перевозили в Москву под видом партии вещей

Вещество для создания наркотиков — прекурсоры в металлических бочках перевозили из Калужской области в Москву под видом партии одежды. Контрабанду удалось пресечь таможенникам.

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Об этом во вторник, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

— К о н т р а б а н д у п р е к у р с о р о в д л я п р о и з в о д с т в а м е ф е д р о н а н а 1 , 5 м л р д р у б л е й п р е с е к л и т а м о ж е н н и к и . Н е л е г а л ь н ы й т о в а р п е р е м е щ а л и а в т о т р а н с п о р т о м в М о с к в у в 1 0 м е т а л л и ч е с к и х б о ч к а х о б ъ е м о м п о 3 0 л и т р о в . Г р у з б ы л о ф о р м л е н к а к п а р т и я о д е ж д ы и о т п р а в л е н т р а н с п о р т н о й к о м п а н и е й н а о д и н и з с к л а д о в в К а л у ж с к о й о б л а с т и , — р а с с к а з а л и в о ф и ц и а л ь н о м T e l e g r a m - к а н а л е в е д о м с т в а .

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде прекурсоров в особо крупном размере. Теперь подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды 100 килограммов прекурсоров для производства наркотических средств в Москве. Молодой человек получил прекурсоры и планировал их распространить в ряде российских регионов. Злоумышленника оперативно задержали и отправили под стражу на один месяц.