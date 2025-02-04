В СК прокомментировали нападение школьника с ножом на одноклассника

В Екатеринбурге следователи выехали в школу, где произошло нападение ученика с ножом на одноклассника. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

В СК прокомментировали нападение школьника с ножом на одноклассника
© РИА Новости

Сейчас правоохранители работают на месте происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что полиция уже установила личность нападавшего. Это 13-летний учащийся школы с уклоном на театральные способности. Его семья ранее на учете не состояла. По словам Горелых, между школьниками произошла драка, а потом один из участников конфликта достал нож.

Ранее сообщалось, что школьник напал на оппонента со спины, ранив его в область лопатки. Пострадавшего госпитализировали.

Происшествия
Валерий Горелых
Александр Шульга
Следственный комитет
Екатеринбург
1