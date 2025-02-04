В Узбекистане женщина похитила младенца из роддома

В Узбекистане поймали подозреваемую в похищении ребенка. Об этом сообщает NewsHub со ссылкой на управление внутренних дел.

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Инцидент произошел 31 января в городе Джизак, но информация о задержании появилась только сейчас. В день инцидента она зашла в палату роддома к женщине, которая родила два дня назад, после чего заявила, что ее ребенку нужен осмотр и унесла его с собой.

« Б л а г о д а р я о п е р а т и в н о й р а б о т е п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х о р г а н о в м л а д е н ц а у д а л о с ь в е р н у т ь м а т е р и » , – с о о б щ а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Похитительницу задержали, в ее отношении возбудили уголовное дело по статье о похищении человека. За это преступление фигурантка может получить срок до десяти лет лишения свободы.

До этого в Парагвае женщина переоделась в медсестру, проникла в государственную больницу и похитила новорожденного ребенка. Затем она села в автобус, доехала до соседнего района и купила одежду. После этого она поехала в направлении границы.