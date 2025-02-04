Стали известны подробности нападения школьника с ножом на одноклассника в Екатеринбурге. Как сообщает RT со ссылкой на региональную прокуратуру, один из подростков задирал другого, брызгая водой из игрушки, а тот достал «острый предмет» и набросился на сверстника.

По информации E1.ru, инцидент произошел в гимназии №205 на Уралмаше днем. Очевидцы заявили, что пострадавшего якобы увезла реанимация. При этом источник RT уточняет, у мальчика порез и его не отправляли в больницу. В прокуратуре заявили, что состояние потерпевшего оценивается как удовлетворительное.

Как сообщает Telegram-канал Mash, драка началась, когда один из мальчиков сказал, что у его сверстника нет матери. Сперва подростки подрались, а после 13-летний школьник достал нож. Учительница пыталась их разнять, но безуспешно. Во время разговора с полицейскими нападавший признался, что принес оружие из дома.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что в инциденте сейчас разбирается комиссия по делам несовершеннолетних. Как сообщает «Подъем», эксперты будут изучать ситуацию и наблюдать за здоровьем пострадавшего.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на правоохранительные органы, потерпевший пытался убежать от сверстника. Оба гимназиста, равно как и их семьи, ранее на учетах в полиции не состояли. Проводится проверка.