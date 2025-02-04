Силовики накрыли подпольное казино на востоке Москвы

Сотрудники силовых структур ликвидировали подпольное казино на востоке столицы. Заведение работало тайно и в основном по ночам.

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Об этом во вторник, 4 февраля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе столичной Росгвардии.

— П р и у ч а с т и и с п е ц н а з а Росгвардии в Москве ликвидировано подпольное игорное заведение. Заведение функционировало на втором этаже коммерческого здания и работало в режиме конспирации, преимущественно в темное время суток. В момент проведения операции внутри находились несколько десятков человек, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Силовики изъяли из заведения игровые автоматы, телефоны и документы. По факту произошедшего сотрудники силовых структур возбудили уголовное дело.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 17 человек, которые заработали свыше 10 миллиардов рублей на организации нелегальных азартных игр. Подозреваемые организовали два кол-центра и через него обзванивали клиентов, принимали ставки и сообщали о победах или поражениях в азартных играх.