Силовики накрыли подпольное казино на востоке Москвы
Сотрудники силовых структур ликвидировали подпольное казино на востоке столицы. Заведение работало тайно и в основном по ночам.
Об этом во вторник, 4 февраля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе столичной Росгвардии.
— При участии спецназа Росгвардии в Москве ликвидировано подпольное игорное заведение. Заведение функционировало на втором этаже коммерческого здания и работало в режиме конспирации, преимущественно в темное время суток. В момент проведения операции внутри находились несколько десятков человек, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Силовики изъяли из заведения игровые автоматы, телефоны и документы. По факту произошедшего сотрудники силовых структур возбудили уголовное дело.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 17 человек, которые заработали свыше 10 миллиардов рублей на организации нелегальных азартных игр. Подозреваемые организовали два кол-центра и через него обзванивали клиентов, принимали ставки и сообщали о победах или поражениях в азартных играх.