За главой Федерации бокса ДНР могли следить через его телефон

Мобильный телефон погибшего главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна уничтожен в результате взрыва. Как сообщает Telegram-канал Shot, по одной из версий, с его помощью организаторы убийства могли следить за жертвой и привести в действие бомбу.

По информации канала, от смартфона Саркисяна практически ничего не осталось и извлечь из него какие-либо данные и проверить на шпионское ПО невозможно. Устройство находилось в кармане погибшего — его разбило осколками от взрыва и расплавило от термического воздействия.

Заложенную в подъезде бомбу привели в действие дистанционно. Согласной одной из версий, сигналом для подрыва могла послужить геометка смартфона. Согласно другой — слежка велась через камеру, как в случае с убийством главы войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова.

Напомним, что 3 февраля в Москве произошел взрыв в жилом комплексе «Алые паруса». СМИ сообщили, что в подъезде дома сработало самодельное взрывное устройство. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия.

Погибли двое человек, в том числе глава Федерации бокса ДНР и основатель добровольческого батальона специального назначения Армен Саркисян. Еще трое пострадали.