На месте взрыва в ЖК «Алые паруса» нашли кепку
На месте взрыва в ЖК «Алые паруса» обнаружена кепка, которая могла принадлежать преступнику. Об этом сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, вероятно, речь идет о мужчине, ориентировки на которого разослали вчера вечером. У этого человека короткие волосы, вчера он был в черной куртке и светлой кофте.
По предварительным данным, террорист оставил головной убор на диване, за который спрятал рюкзак со взрывчаткой.
«Здание он покинул уже без кепки за несколько минут до взрыва. Сейчас она на экспертизе», - говорится в публикации.
3 февраля в ЖК «Алые Паруса» в Москве произошел взрыв, в результате которого пострадало несколько человек, а также погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат».
Назван организатор убийства Армена Саркисяна
В СМИ ранее появилась информация о том, что в деле о взрыве в ЖК «Алые паруса» могут быть два исполнителя. По данным Telegram-канала SHOT, один организатор взрыва занимался слежкой за главой Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат». Второй организатор, как уточняет издание, мог заниматься составлением плана покушения и изготовлением взрывчатки.