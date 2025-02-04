На месте взрыва в ЖК «Алые паруса» нашли кепку

На месте взрыва в ЖК «Алые паруса» обнаружена кепка, которая могла принадлежать преступнику. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, вероятно, речь идет о мужчине, ориентировки на которого разослали вчера вечером. У этого человека короткие волосы, вчера он был в черной куртке и светлой кофте.

По предварительным данным, террорист оставил головной убор на диване, за который спрятал рюкзак со взрывчаткой.

« З д а н и е о н п о к и н у л у ж е б е з к е п к и з а н е с к о л ь к о м и н у т д о в з р ы в а . С е й ч а с о н а н а э к с п е р т и з е » , - г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

3 февраля в ЖК «Алые Паруса» в Москве произошел взрыв, в результате которого пострадало несколько человек, а также погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат».

Назван организатор убийства Армена Саркисяна

В СМИ ранее появилась информация о том, что в деле о взрыве в ЖК «Алые паруса» могут быть два исполнителя. По данным Telegram-канала SHOT, один организатор взрыва занимался слежкой за главой Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат». Второй организатор, как уточняет издание, мог заниматься составлением плана покушения и изготовлением взрывчатки.