Раненный при взрыве в ЖК «Алые Паруса» телохранитель ранее охранял Януковича
Охранявший главу Федерации бокса ДНР, создателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна телохранитель Сергей Шкрябатовский, которому удалось выжить при взрыве в жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве, до этого охранял бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Об этом во вторник, 4 февраля, сообщила его родственница Наталья.
— Одна нога в аппарате Илизарова, множественные переломы. Вчера просто его мучили, я не знаю, какие-то допросы всё время были. А он в таком состоянии, что даже главврач ругался на следователей, — передает слова Натальи информационное агентство «Регнум».
Раскрыты данные подорвавшего основателя батальона «Арбат» смертника
Взрыв в ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. В результате происшествия погибли два человека, еще трое пострадали. По предварительным данным, целью взрыва было покушение на Армена Саркисяна, который в результате скончался. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Главное о произошедшем — в отдельном материале «Вечерней Москвы».