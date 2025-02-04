Охранявший главу Федерации бокса ДНР, создателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна телохранитель Сергей Шкрябатовский, которому удалось выжить при взрыве в жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве, до этого охранял бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом во вторник, 4 февраля, сообщила его родственница Наталья.

— О д н а н о г а в а п п а р а т е И л и з а р о в а , м н о ж е с т в е н н ы е п е р е л о м ы . В ч е р а п р о с т о е г о м у ч и л и , я н е з н а ю , к а к и е - т о д о п р о с ы в с ё в р е м я б ы л и . А о н в т а к о м с о с т о я н и и , ч т о д а ж е г л а в в р а ч р у г а л с я н а с л е д о в а т е л е й , — п е р е д а е т с л о в а Н а т а л ь и и н ф о р м а ц и о н н о е а г е н т с т в о «Регнум».

Раскрыты данные подорвавшего основателя батальона «Арбат» смертника

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. В результате происшествия погибли два человека, еще трое пострадали. По предварительным данным, целью взрыва было покушение на Армена Саркисяна, который в результате скончался. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Главное о произошедшем — в отдельном материале «Вечерней Москвы».