В Екатеринбурге школьник устроил поножовщину прямо в гимназии

В екатеринбургской гимназии №205 (ул. Кировградская, 66) днем 4 февраля школьник ударил ножом сверстника за оскорбление матери. Пострадавшего госпитализировали. Информация об этом появилась в Telegram.

«Предварительно, один ученик оскорбил мать другого, за это получил удар лезвием. Полиция начала проверку», передает telegram-канал Ural Mash.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.