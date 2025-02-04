В екатеринбургской гимназии №205 (ул. Кировградская, 66) днем 4 февраля школьник ударил ножом сверстника за оскорбление матери. Пострадавшего госпитализировали. Информация об этом появилась в Telegram.

« П р е д в а р и т е л ь н о , о д и н у ч е н и к о с к о р б и л м а т ь д р у г о г о , з а э т о п о л у ч и л у д а р л е з в и е м . П о л и ц и я н а ч а л а п р о в е р к у » , — п е р е д а е т t e l e g r a m - к а н а л U r a l M a s h .

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.