Минтранс Казахстана опубликовал во вторник, 4 февраля, предварительный отчет по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в отчет вошли, в частности, фрагменты переговоров экипажа лайнера с наземными службами.

В Минтрансе заметили также, что диспетчеры предупредили командира самолета о введении плана «Ковер» в Грозном.

Летевший из Баку в Грозный самолет компании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана.

Российского посла вызвали в МИД Азербайджана из-за публикаций о крушении AZAL

На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек.