Криминалисты приступили к изучению поражающих элементов с места взрыва в ЖК «Алые паруса»

Взрывотехники начали изучать поражающие элементы с места взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса». Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным издания, проводятся исследования в лабораторных условиях. Это позволит установить характеристики взрывного устройства по его химическому составу и массе, а также точную мощность в тротиловом эквиваленте.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили под потолком гранату или самодельное взрывное устройство. Мощность бомбы оценивали в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали пять человек, среди них основатель добровольческого батальона в Донецкой народной республике Армен Саркисян. Он не выжил.