Россиянин погулял по льду с пистолетом и провалился в реку

Житель Санкт-Петербурга погулял по льду с пистолетом и провалился в Неву. Об этом стало известно 78.ru.

По данным российского издания, мужчину нашли в Неве в районе Славянской улицы. Лед на реке оказался неокрепшим из-за теплой погоды и не выдержал веса человека.

Горожанин упал в воду и случайно выпустил из рук сумку с вещами и травматическим пистолетом. Жителя Северной столицы удалось спасти.

Сотрудники экстренных служб напомнили, что в Санкт-Петербурге действует запрет выхода на лед.

Ранее сообщалось, что житель Карелии ушел под лед на снегоходе с другом и стал фигурантом уголовного дела.