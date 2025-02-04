На видео попала эвакуация Армена Саркисяна из-за слежки за день до взрыва
В Москве 2 февраля за день до убийства главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна в ЖК "Алые Паруса" его спешно вывозили из бани "Вешки". Об этом сообщает Telegram-канал 112.
"В этот день охрана заметила двух подозрительных людей на стареньком неприметном авто. Предположительно, они следили за основателем батальона "Арбат". После этого Саркисяна решили быстро увезти", - говорится в сообщении.
Уличная камера запечатлела, как Саркисян садится в автомобиль и уезжает. При этом на кадрах видно, что его сопровождали несколько человек, который передвигались на двух автомобилях. Также за ними уехал белый Mercedes с другом Саркисяна, который решил тоже покинуть банный комплекс после сообщения о возможной слежке.
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Баню "Вешки" в Москве Армен Саркисян посещал несколько лет каждое воскресенье, и об этом многие знали. Позже глава Федерации бокса ДНР сообщил своим друзьям, что знает, кто за ним следит и сам с этим разберется.