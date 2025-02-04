На видео попала эвакуация Армена Саркисяна из-за слежки за день до взрыва

В Москве 2 февраля за день до убийства главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна в ЖК "Алые Паруса" его спешно вывозили из бани "Вешки". Об этом сообщает Telegram-канал 112.

" В э т о т д е н ь о х р а н а з а м е т и л а д в у х п о д о з р и т е л ь н ы х л ю д е й н а с т а р е н ь к о м н е п р и м е т н о м а в т о . П р е д п о л о ж и т е л ь н о , о н и с л е д и л и з а о с н о в а т е л е м б а т а л ь о н а " А р б а т " . П о с л е э т о г о С а р к и с я н а р е ш и л и б ы с т р о у в е з т и " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Уличная камера запечатлела, как Саркисян садится в автомобиль и уезжает. При этом на кадрах видно, что его сопровождали несколько человек, который передвигались на двух автомобилях. Также за ними уехал белый Mercedes с другом Саркисяна, который решил тоже покинуть банный комплекс после сообщения о возможной слежке.

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Баню "Вешки" в Москве Армен Саркисян посещал несколько лет каждое воскресенье, и об этом многие знали. Позже глава Федерации бокса ДНР сообщил своим друзьям, что знает, кто за ним следит и сам с этим разберется.