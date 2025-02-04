Россиянин избил собаку молотком и закопал заживо

В Хабаровском крае будут судить мужчину, который избил и заживо закопал собаку знакомых. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

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В октябре прошлого года 42-летний житель Хабаровска оказался в гостях в селе Казакевичево Хабаровского района. По версии следствия, мужчина выпил и без каких-либо причин решил расправиться с домашним животным хозяев.

« О н в ы ш е л в о д в о р , н а ш е л м е т а л л и ч е с к и й м о л о т о к и н а н е с и м н е м е н е е т р е х у д а р о в п о г о л о в е ж и в о т н о г о . З а т е м в ы р ы л я м у , в к о т о р у ю п о л о ж и л с о б а к у , н а н е с е й е щ е н е с к о л ь к о у д а р о в , п о с л е ч е г о з а к о п а л » , — о п и с ы в а ю т в п р о к у р а т у р е .

Тем не менее собака смогла самостоятельно выбраться из ямы. В ветклинике ей оказали необходимую помощь, но после пережитого животное частично ослепло.

Мужчине предъявили обвинение в жестоком обращении с животным и умышленном повреждении чужого имущества, ему грозит до пяти лет лишения свободы.