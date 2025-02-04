В Ростовской области около 30 тысяч человек лишились света из-за непогоды

В Ростовской области из-за снегопада без электричества остались примерно 30 тысяч человек. Глава администрации Азовского района Александр Палатный сообщил в своем Telegram-канале, что из-за непогоды были оборваны линии электропередачи.

В регионе ночью прошел снегопад. В администрации Ростова отмечают, что в городе высота снежного покрова составила более 20 сантиметров. Палатный подчеркнул, что в Азовском районе в связи с прохождением атмосферного фронта с интенсивными осадками произошли повреждения на линиях электропередачи. По состоянию на 7:00 в 21 населенном пункте было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии.

Для устранения последствий непогоды были направлены шесть аварийных бригад. В течение дня планируется увеличить количество задействованных сил и средств, отметил Палатный.

В январе в якутском поселке Жиганск люди остались без отопления в минус 60 градусов. По данным портала Sakhaday, в котельной произошел ряд аварий. В этой связи работали только 4 из 8 котлов.