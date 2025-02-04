В Бурятии мошенники обманули целую семью на 4 миллиона рублей

В Бурятии жертвами мошенников стала целая семья. Родители и их взрослый сын оказались с кредитами на 4 миллиона рублей, пытаясь помочь знакомой "вывести" несуществующую прибыль на виртуальной бирже.

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Крупное мошенничество зарегистрировано в Северобайкальске, сообщили в полиции Республики Бурятия. Началось с того, что 28-летнего парня попросила знакомая выступить доверенным лицом, чтобы она смогла получить прибыль. Девушка объяснила, что в качестве инвестора зарабатывает онлайн и посулила процент за услугу. Но во время процесса "куратор" велел ей оформить на парня кредит на 995 тысяч рублей, заверив, что заем аннулируется, как только деньги будут выведены. Но получить сумму "инвестору" так и не удалось, тогда "куратор" предложил задействовать еще одно доверенное лицо.

В итоге сначала оформили кредит на маму парня на 820 тысяч, а затем уговорили и его отца предоставить паспортные данные. На последнего аферисты взяли автокредит на сумму более 1,7 миллиона рублей и потребительский кредит на 300 тысяч.

Все средства ушли мошенникам. Примечательно, что втянувшая в аферу семью 25-летняя жительница Бурятии перед этим обращалась в полицию с заявлением о мошеннических действиях. Она вложила в "биржу" 260 тысяч, уговорила свою приятельницу взять кредит на 700 тысяч и отправить мошенникам.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.