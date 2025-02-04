В российском регионе тренер развратил шестиклассника

В Санкт-Петербурге задержан тренер по плаванию и футболу, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 3 февраля сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего мужчину у дома № 13, корпус 2 по проспекту Косыгина. По информации правоохранительных органов, тренер подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика, ученика 6 класса.

Инцидент произошел 30 сентября прошлого года в салоне автомобиля, припаркованного возле дома № 27 по Таллинскому шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»). В настоящее время полиция проводит расследование и устанавливает другие возможные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.

Ранее Управление Следственного комитета (СК) РФ по Татарстану возбудило уголовное дело против 54-летнего жителя Бугульмы, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Как сообщалось в Telegram-канале следователей, мужчина может быть причастен к другим аналогичным преступлениям.